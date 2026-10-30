Чемодан, вокзал, срок
Начался суд над захватившими пассажирские перевозки в Иваново бандитами
Как стало известно “Ъ”, в Иваново стартовал процесс по иску региональной прокуратуры, которая добивается признания участников оргпреступного сообщества вора в законе Рубена Ивановского экстремистами. Согласно административному заявлению, активы ОПС, оцениваемые более чем в 6 млрд руб., должны быть обращены в доход государства.
Для рассмотрения заявления прокурора Андрея Жугина в Ивановском райсуде был выделен самый большой зал, который обычно используется для разбирательств с участием присяжных. Дело в том, что в документах надзорного ведомства идет речь о признании экстремистами 64 человек: «законника» Рубена Косяна (Рубен Ивановский), «положенца» Дениса Карташова (Денис Карташ), их боевиков и родственников. Несмотря на то что сам Ивановский и ряд его людей находятся в розыске, только их представителей прибыло на процесс больше семи десятков. Само разбирательство проходит в закрытом режиме. Прокуроры, поддерживающие иск, взяты под госохрану: их сопровождают сотрудники Росгвардии.
На первых заседаниях, по данным “Ъ”, запланировано рассмотрение различных процессуальных вопросов, а также ходатайств сторон.
По данным прокуратуры Ивановской области и регионального УФСБ, ОПС «Ивановские» было создано в 90-е годы прошлого столетия.
Все его лидеры были неоднократно судимы, придерживались воровских традиций и являлись активными сторонниками признанного экстремистским и запрещенного в РФ международного объединения АУЕ («Арестантский уклад един»). Гангстеры занимались рэкетом, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугивали жителей Ивановской области, своих конкурентов и оппонентов, а также «интегрировались» в органы власти.
В 2013 году они, согласно иску, захватили сферу транспортных пассажирских перевозок всего региона, в том числе автовокзал областного центра. Под ними оказался инвестпроект по выпилке и переработке древесины в заволжском лесу. По данным прокуратуры, в 2015 году его пролоббировал на губернаторском уровне активный участник ОПС Дмитрий Сиганов, находящийся сейчас в розыске.
Кроме того, установил надзор, участники сообщества «качали режим», чтобы дезорганизовать работу сотрудников ИВС и колоний Ивановской области. Для этого «смотрящие» в исправительных учреждениях заставляли заключенных писать по заранее подготовленным шаблонам жалобы в Генпрокуратуру, правозащитникам и проч., указывая на плохие условия содержания, качество еды и медицинской помощи, а также якобы на незаконные действия сотрудников ФСИН. По подсчетам прокуроров, только за два года власти получили более тысячи таких обращений.
Согласно иску, под контролем «ивановских» находились 64 компании, занимавшиеся автоперевозками, туризмом, строительством и оказанием различных услуг, которые оценивались более чем в 1 млрд руб.
Ответчикам принадлежат транспортные средства и дорогостоящие объекты недвижимости (более 250), в том числе производственные и промышленные площадки, расположенные в городах Иваново, Вичуга, Москва. Также Росфинмониторингом было установлено, что фигуранты прокурорского иска, даже не имеющие официальных доходов, активно приобретали и выводили валюту за границу. Для этого, в частности, использовались финансовые организации и криптобиржи. Получателями средств выступали Косян, проживающий на Кипре, и люди из его ближайшего окружения, сбежавшие за границу.
По данным “Ъ”, после того, как суд арестовал активы «ивановских», они попытались парализовать работу своих предприятий, директора которых в итоге получили из прокуратуры предупреждение о недопустимости подобных действий. Им в случае повтора грозят крупные штрафы.