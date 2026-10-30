Чемодан, вокзал, срок

Для рассмотрения заявления прокурора Андрея Жугина в Ивановском райсуде был выделен самый большой зал, который обычно используется для разбирательств с участием присяжных. Дело в том, что в документах надзорного ведомства идет речь о признании экстремистами 64 человек: «законника» Рубена Косяна (Рубен Ивановский), «положенца» Дениса Карташова (Денис Карташ), их боевиков и родственников. Несмотря на то что сам Ивановский и ряд его людей находятся в розыске, только их представителей прибыло на процесс больше семи десятков. Само разбирательство проходит в закрытом режиме. Прокуроры, поддерживающие иск, взяты под госохрану: их сопровождают сотрудники Росгвардии.