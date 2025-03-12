Лавров: Украина была бы в границах 1991 года, если бы шла на сотрудничество

Украина осталась бы в границах 1991 года без Крыма и части Донбасса, если бы шла на сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Если бы они (власти Украины.— “Ъ”) сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса»,— приводит пресс-служба МИДа слова господина Лаврова. Министр подчеркнул, что Украина осталась бы в этих границах, если бы выполнила Минские соглашения.

Первые Минские соглашения были подписаны в 2014 году представителями трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ) и представителями ДНР и ЛНР. Через год, в 2015-м, были заключены вторые Минские соглашения с участием представителей Германии и Франции. Минские соглашения должны были урегулировать конфликт на востоке Украины. По словам Сергея Лаврова, страны Запада сорвали Минские соглашения, чтобы вооружить Украину против России.

Вчера, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры США и Украины, они продлились девять часов. Это первый официальный контакт Киева и Вашингтона после скандальной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

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