«Режим сверхчеловека»
Анна Кулецкая — о необычных способах сна
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Когда накопленный стресс и заботы выливаются в то самое ужасное ночное пробуждение — считаешь время до будильника, слоняешься по дому. Но в Средневековье это было частью привычного режима, так называемого двухфазного сна. Люди ложились вскоре после заката, ночью просыпались на пару часов, чтобы помолиться, поделать домашние дела или пообщаться с близкими, а потом снова шли в кровать.
Недавно аспирантка одного из американских университетов Анна Фокс решила проверить подход на себе. В соцсетях за её экспериментом следили сотни тысяч человек. Несколько недель подряд Анна вставала около двух ночи, читала, писала письма и стихи. По её словам, такой метод не избавил её от хронической усталости. Но ночные часы неожиданно помогли творчеству. Она специально не включала яркий свет, не брала в руки смартфон и старалась не думать о работе.
Историки связывают распространение непрерывного сна ночью именно с появлением искусственного освещения. Люди получили возможность дольше бодрствовать по вечерам, и сон постепенно стал укладываться в привычный отрезок.
Однако средневековые методы оздоровления — идея сомнительная. Исследования не подтверждают, что дробление сна полезно для когнитивных способностей. Впрочем, как и другие необычные способы спать, например добавить сиесту или практиковать полифазный сон — по несколько эпизодов в течение дня. Самый радикальный вариант называется «Убермен», или режим сверхчеловека. Шесть интервалов, всего около двух часов отдыха в сутки. Его сторонники стремятся выиграть время. Но вот к безопасности точно есть вопросики.