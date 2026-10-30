«Режим сверхчеловека»

Недавно аспирантка одного из американских университетов Анна Фокс решила проверить подход на себе. В соцсетях за её экспериментом следили сотни тысяч человек. Несколько недель подряд Анна вставала около двух ночи, читала, писала письма и стихи. По её словам, такой метод не избавил её от хронической усталости. Но ночные часы неожиданно помогли творчеству. Она специально не включала яркий свет, не брала в руки смартфон и старалась не думать о работе.