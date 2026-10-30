На стороне времени
Lifespan, healthspan и skinspan: почему индустрия красоты переходит от борьбы с возрастом к сохранению функционального потенциала кожи и качеству жизни
Еще недавно главным вопросом в индустрии красоты было, как замедлить появление морщин, сохранить упругость кожи и визуально повернуть время вспять. Сегодня фокус постепенно смещается: вместо борьбы с отдельными признаками возраста все больше внимания уделяется процессам, которые стоят за ними. Как долго организм способен сохранять свои функции? Что определяет его потенциал к обновлению? И можно ли рассматривать уход за кожей не просто как способ выглядеть моложе, а как часть более широкого подхода к качеству жизни и активному долголетию?
От продолжительности жизни к ее качеству
В современной науке о долголетии все чаще обсуждают не только lifespan, продолжительность жизни, но и healthspan — период, в течение которого человек сохраняет здоровье, активность и функциональные возможности. Эта концепция меняет сам подход к возрасту: важно не просто продлить жизнь, но и по возможности сохранить ее качество.
В индустрии красоты появляется близкое по смыслу понятие skinspan. Оно описывает период, в течение которого кожа сохраняет свои функциональные свойства, устойчивость к внешним воздействиям и способность к естественному восстановлению. Сама идея отражает изменение подхода к уходу: в центре внимания оказывается не только внешний вид кожи, но и ее состояние в долгосрочной перспективе.
Такой взгляд предполагает переход от коррекции отдельных возрастных признаков к комплексному уходу, направленному на поддержание барьерной функции, увлажненности, эластичности и способности кожи восстанавливаться.
Что происходит с кожей с возрастом
Возрастные изменения затрагивают не только внешний вид кожи, но и процессы, происходящие на клеточном и тканевом уровнях. Постепенно меняются скорость обновления клеток, синтез коллагена и эластина, способность удерживать влагу и восстанавливаться после повреждений. На эти процессы влияют не только возраст, но и, например, ультрафиолетовое излучение, образ жизни, гормональные изменения и другие внешние факторы.
Сегодня все больше исследований связано с межклеточной коммуникацией, механизмами, с помощью которых клетки «общаются» друг с другом. С возрастом характер этих взаимодействий может меняться, влияя на способность тканей поддерживать нормальное функционирование.
Этот взгляд постепенно меняет и подход к эстетической медицине. Как отмечает Екатерина Круглик, кандидат медицинских наук, пластический хирург, врач-косметолог и амбассадор Biocellium, оценивать возрастные изменения только по внешней выраженности морщин недостаточно. Не менее важны состояние защитного барьера, чувствительность, увлажненность кожи и ее способность восстанавливаться. Даже у пациентов одного возраста потребности кожи могут существенно различаться, поэтому индивидуальная тактика не может строиться исключительно на цифрах в паспорте:
«Для меня современная косметология не ограничивается коррекцией морщин. Важно понимать, что происходит с кожей, как она удерживает влагу, выполняет защитную функцию и восстанавливается. Хороший результат заключается не только в том, что кожа выглядит лучше, но и в том, что она сохраняет свои функции», — говорит Круглик.
Именно поэтому современный подход предполагает внимание не только к видимым признакам старения, но и к состоянию изнутри.
От исследований к новым технологиям ухода
Интерес к клеточной коммуникации становится одним из направлений развития современной космецевтики. Один из только появившихся на рынке примеров такого подхода — технология Salutosome®, разработанная Biocellium — брендом профессионального и домашнего ухода. Она использует более 250 миллиардов ультрамелких биомиметических везикул.
Биомиметические подходы предполагают использование решений, воспроизводящих отдельные свойства природных биологических систем. В косметических разработках они представляют интерес благодаря возможности создавать составы с заданными характеристиками. Однако между перспективной технологией и доказанным результатом для кожи есть принципиальная разница.
По словам Екатерины Круглик, при оценке новых разработок важно отделять результаты исследований отдельных ингредиентов от данных об эффективности готового средства. Активность вещества в лабораторных условиях еще не гарантирует аналогичного эффекта при нанесении на кожу человека: значение имеют концентрация, состав формулы и условия применения:
«Интересная научная идея и подтвержденная эффективность готового продукта не одно и то же. Важно понимать, что именно изучалось, как оценивали результат и подтверждают ли полученные данные заявленные свойства средства. Доверие вызывает не масштаб обещаний, а точность, с которой производитель говорит о возможностях и ограничениях своего продукта», — подчеркивает эксперт.
Поэтому научная обоснованность косметического средства определяется не только происхождением ингредиентов или инновационностью технологии. Важно понимать, что именно изучалось, как оценивали результат и подтверждают ли полученные данные конкретные свойства готового продукта. Если заявлено уменьшение выраженности морщин, доказательства должны относиться именно к этому эффекту, а не только к увлажненности кожи или субъективной удовлетворенности участников исследования.
Можно ли поддержать потенциал обновления?
Классический anti-age в первую очередь сосредоточен на видимых признаках старения: морщинах, снижении упругости, изменении тона и текстуры кожи. Более широкий подход предполагает внимание к ее функциональному состоянию. Это не означает, что косметика может остановить биологическое старение или продлить жизнь, но говорит о том, что важно продлить качественное старение. Ее задача гораздо конкретнее: поддерживать и помогать сохранять свои свойства максимально долго. При этом эстетический результат и здоровье кожи не существуют отдельно друг от друга: работа над рельефом и упругостью должна учитывать состояние защитного барьера и индивидуальную переносимость ухода.
В такой логике значение приобретают качество формулы, безопасность и исследования, позволяющие соотнести заявленные свойства с реальными результатами применения.
Наука обновления
Изменение отношения к возрасту постепенно влияет и на философию индустрии красоты. Если раньше молодость часто воспринималась как визуальная характеристика, сегодня все больше внимания уделяется активности, функциональности и качеству жизни. Важным становится не стремление остановить время, а понимание процессов, которые помогают организму сохранять свои возможности.
Концепция skinspan пока остается формирующимся подходом, а не универсальным научным стандартом. Но сама идея отражает важный сдвиг: от коррекции отдельных возрастных признаков к более внимательному отношению к состоянию кожи и ее функциям в долгосрочной перспективе.
Возможно, именно в этом и заключается новая логика ухода: не бороться со временем, а искать научно обоснованные способы поддерживать потенциал обновления.