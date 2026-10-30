На стороне времени

Еще недавно главным вопросом в индустрии красоты было, как замедлить появление морщин, сохранить упругость кожи и визуально повернуть время вспять. Сегодня фокус постепенно смещается: вместо борьбы с отдельными признаками возраста все больше внимания уделяется процессам, которые стоят за ними. Как долго организм способен сохранять свои функции? Что определяет его потенциал к обновлению? И можно ли рассматривать уход за кожей не просто как способ выглядеть моложе, а как часть более широкого подхода к качеству жизни и активному долголетию?