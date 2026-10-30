Reuters: Пентагон просит союзников смягчить риторику в отношении России
В последние недели представители военного министерства США призвали ряд союзников по НАТО умерить воинственный тон заявлений касательно угрозы, которую, по их мнению, представляет Россия. По словам американцев, некоторые заявления европейских лидеров и высокопоставленных чиновников подрывают континентальную безопасность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой сразу на четырех человек, знакомых с ситуацией.
По информации агентства, в список стран, предупреждения которым были высказаны в ходе двусторонних встреч, входят Литва, Латвия и Эстония. Источники особенно подчеркнули, что не имеют представления о том, были ли такие же предупреждения доведены и до других европейских правительств. Одним из чиновников, передававших точку зрения Пентагона, агентство называет Элбриджа Колби, занимающего пост заместителя военного министра США по политическим вопросам.
Как отмечается, американские предупреждения делались в максимально дружественной манере. «Мы вам помогаем. Американцы никуда не делись. Просто будьте потише. Хватит шуметь»,— так описывает один из собеседников Reuters смысл американских посланий. В другом разговоре, с представителями Эстонии, американцы призвали Таллин быть «взвешеннее» в своих заявлениях.
Агентство обращает внимание на то, что предупреждения начали поступать в то самое время, когда администрация президента Дональда Трампа возобновила свои миротворческие усилия по окончанию украинского кризиса.