Reuters: Пентагон просит союзников смягчить риторику в отношении России

По информации агентства, в список стран, предупреждения которым были высказаны в ходе двусторонних встреч, входят Литва, Латвия и Эстония. Источники особенно подчеркнули, что не имеют представления о том, были ли такие же предупреждения доведены и до других европейских правительств. Одним из чиновников, передававших точку зрения Пентагона, агентство называет Элбриджа Колби, занимающего пост заместителя военного министра США по политическим вопросам.