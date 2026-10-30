«Volga K50 — настоящий флагман, причем не только бренда»
Дмитрий Гронский — о новом кроссовере
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Автомобили марки Volga и особенно флагманский кроссовер бренда Volga K50, наверное, одни из самых обсуждаемых в этом году тем отечественного авторынка. И причиной тому — не только старания маркетологов, но и сама машина. Как говорят в таких случаях, хороший товар сам себя продает.
В основе Volga K50 — современная модульная платформа D-класса. Созданные на ней автомобили известных брендов стали эталоном безопасности и выносливости, в том числе в зимних условиях. Импорт технологий — проверенный метод развития. И тут с выбором технологического партнера Volga точно не ошиблась.
Второй момент — уверенный внешний вид, но без агрессии, красота, но сдержанная, без китча, часто присущего автомобилям китайских марок. Под капотом — 2-литровая бензиновая турбированная «четверка», выдающая 238 л.с. В паре с двигателем работает, нет, не капризный робот или вялый вариатор, а выносливый, плавно перебирающий диапазоны классический «автомат», который так любят в России.
Дорожный просвет в 210 мм — один из лучших в классе. Полный привод по умолчанию. Салон просторный, качество материалов и подгонка деталей отличные. Полноценный зимний пакет и дополнительная защита кузова от наших не всегда простых климатических и дорожных условий.
Еще из плюсов, конечно же, производственная площадка в Нижнем Новгороде, где еще относительно недавно выпускали автомобили VW и Skoda: есть оборудование, есть специалисты, которые не забыли, как на нем работать. А еще — обширная дилерская сеть, планы по локализации и множество других факторов, которые позволяют говорить о том, что появление «Волги» — это действительно одно из знаковых событий года. А кроссовер Volga K50 — настоящий флагман, причем не только бренда, но и всего отечественного авторынка.