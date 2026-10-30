Еще из плюсов, конечно же, производственная площадка в Нижнем Новгороде, где еще относительно недавно выпускали автомобили VW и Skoda: есть оборудование, есть специалисты, которые не забыли, как на нем работать. А еще — обширная дилерская сеть, планы по локализации и множество других факторов, которые позволяют говорить о том, что появление «Волги» — это действительно одно из знаковых событий года. А кроссовер Volga K50 — настоящий флагман, причем не только бренда, но и всего отечественного авторынка.