Путин начал переговоры с президентом Мадагаскара в Кремле

Это вторая очная встреча двух лидеров с начала года. Ранее господин Рандрианирина посещал Москву 19 февраля. Во время предыдущей встречи стороны обсудили состояние и перспективы российско-малагасийского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.