Путин начал переговоры с президентом Мадагаскара в Кремле
Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Мадагаскара на переходный период Микаэлем Рандрианириной. Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. Об этом сообщает ТАСС.
Это вторая очная встреча двух лидеров с начала года. Ранее господин Рандрианирина посещал Москву 19 февраля. Во время предыдущей встречи стороны обсудили состояние и перспективы российско-малагасийского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.
Россия и Мадагаскар имеют много направлений для взаимного сотрудничества в сферах сельского хозяйства, геологоразведки, энергетики, медицины, здравоохранения и образования.