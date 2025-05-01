При ударе БПЛА по рынку в Алешках в Херсонской области погибли семь человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар FPV-дронами в районе центрального рынка в городе Алешки, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, погибли 7 человек, более 20 ранены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия удара по рынку в Алешках Херсонской области

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо Последствия удара по рынку в Алешках Херсонской области

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Он уточнил, что удар был нанесен около 9:30 по местному времени (совпадает с мск). По словам губернатора, в этот момент на рынке находилось много людей. Господин Сальдо опубликовал видео с места происшествия. Глава региона утверждает, что после первой волны ударов по рынку, где уже были погибшие и раненые, ВСУ направили дроны «для добивания выживших».

Губернатор Херсонской области регулярно сообщает об атаках со стороны ВСУ. В предыдущий раз, 19 апреля, Владимир Сальдо заявил, что ВСУ атаковали регион беспилотниками и минометами в нарушение пасхального перемирия.