В Херсонской области объявили траур после гибели жителей при ударе ВСУ по рынку

С 1 по 3 мая в Алешкинском округе Херсонской области объявлен траур. Он связан с гибелью жителей города Алешки при ударе беспилотников ВСУ по рынку. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

В дни траура приостановлены все развлекательные и спортивные мероприятия. На административных зданиях будут приспущены государственные флаги. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибших.

ЧП случилось сегодня, 1 мая. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что при атаке погибли 7 человек и более 20 пострадали. Шесть из них находятся в состоянии средней степени тяжести и госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В ведомстве оценили произошедшее как теракт (ст. 205 УК РФ).

По словам господина Сальдо, ВСУ со вчерашнего дня усилили обстрелы населенных пунктов вблизи береговой линии Днепра. Он утверждает, что последний месяц украинская армия планомерно наносила удары по машинам скорой помощи, поэтому сейчас их не хватает для доставки раненых в больницы.