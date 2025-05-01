Шестеро пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Алешках госпитализированы

Шесть человек, пострадавших при ударе украинских FPV-дронов по рынку в городе Алешки, находятся в состоянии средней степени тяжести. Седьмой умер по пути в больницу, заявила глава минздрава Херсонской области Елена Борчанинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия удара по рынку в Алешках Херсонской области

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо Последствия удара по рынку в Алешках Херсонской области

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

По ее словам, все шестеро раненых доставлены в больницу. «Седьмой пострадавший умер от кровопотери по пути в больницу»,— рассказала ТАСС министр.

ЧП случилось сегодня, 1 мая. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ ударили беспилотниками в районе центрального рынка в городе Алешки. Он сообщал о семи жертвах и более 20 пострадавших.

По словам господина Сальдо, ВСУ со вчерашнего дня усилили обстрелы населенных пунктов вблизи береговой линии Днепра. Он утверждает, что последний месяц ВСУ планомерно наносили удары по машинам скорой помощи, поэтому сейчас их не хватает для доставки раненых в больницы.