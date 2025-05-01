СКР расследует дело об ударе ВСУ по рынку в Алешках в Херсонской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после удара украинских БПЛА по рынку в городе Алешки Херсонской области. В ведомстве оценили произошедшее как теракт (ст. 205 УК РФ). По делу назначили ряд экспертиз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

FPV-дроны ВСУ ударили по центральному рынку в Алешках сегодня, 1 мая, утром. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в это время там было много людей. Он заявил о 7 погибших и более 20 раненых, 6 находятся в состоянии средней степени тяжести и госпитализированы.

Никита Черненко