СКР расследует дело об ударе ВСУ по рынку в Алешках в Херсонской области
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после удара украинских БПЛА по рынку в городе Алешки Херсонской области. В ведомстве оценили произошедшее как теракт (ст. 205 УК РФ). По делу назначили ряд экспертиз.
Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо
FPV-дроны ВСУ ударили по центральному рынку в Алешках сегодня, 1 мая, утром. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в это время там было много людей. Он заявил о 7 погибших и более 20 раненых, 6 находятся в состоянии средней степени тяжести и госпитализированы.