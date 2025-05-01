Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 9 апреля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE упала на 1,82%, до $59,93 за баррель. Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 9 апреля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По состоянию на 12:10 мск фьючерс на Brent вернулся к росту и торгуется на уровне $60,02 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне снижается на 1,94%, до $57,08 за баррель.

В середине апреля котировки нефти Brent на спот-рынке отыграли заметную часть снижения первой декады месяца. В ходе торгов 17 апреля они поднимались до $67 за баррель, прибавив от локального минимума 15%. Улучшению настроений инвесторов способствовали в том числе надежды, что США и Китай смогут договориться по тарифам. Однако на прошлой неделе Brent снова перешла к снижению.

О загрузке нефтяных терминалов — в материале «Ъ» «Нефть хлынула в порты».