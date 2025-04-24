Нефть хлынула в порты

Снижение ставок фрахта, вызванное возвращением европейских судовладельцев на рынок перевозок российской нефти и образованием профицита тоннажа, увеличило на прошлой неделе загрузку российских нефтяных терминалов сразу на 22% по отношению к позапрошлой. Отдельно оживились перевозки нефти на фоне решения турецкого НПЗ Tupras вернуться к закупкам российского сырья через балтийские порты. Аналитики ждут относительно стабильного экспорта на фоне роста квот ОПЕК+ и высокого сезонного спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среднесуточная загрузка портов РФ российской нефтью с 14 по 20 апреля выросла на 22% в сравнении неделя к неделе, до 423 тыс. тонн. Это максимальный показатель за последние три недели, следует из отчета Центра ценовых индексов (ЦЦИ). В условиях увеличившегося присутствия западных судовладельцев на рынке РФ конкуренция за перевозку российской нефти усилилась, отмечают в ЦЦИ.

Так, говорит старший аналитик ЦЦИ Алексей Политов, среди перевозчиков российской нефти появились судовладельцы, базирующиеся в странах ЕС или G7 или имеющие страховое покрытие ответственности судовладельцев (P&I), оформленное в странах ЕС или G7. Также, отмечает он, в перевозках российского топлива заметна доля греческого флота.

Аналитик указывает, что участники рынка ожидают роста присутствия западных судовладельцев при сохранении цены на российскую нефть ниже потолка в $60 за баррель.

По оценкам ЦЦИ, на конец прошлой недели средняя цена Urals в российских портах составила $54,9 за баррель, по итогам марта — около $59. Такие условия позволяют западным судовладельцам работать с российским сырьем, констатирует аналитик.

По данным Bloomberg, средний уровень морских отгрузок российской нефти за четыре недели, истекшие 20 апреля, вырос на 2,9% к тому же показателю за четыре недели, закончившиеся 13 апреля,— до 3,21 млн баррелей в сутки. Агентство сообщает, что рост был обусловлен увеличением поставок нефти через Козьмино и Приморск.

Загрузка балтийских портов выросла на 16,1% неделя к неделе, до 181 тыс. тонн в сутки. Основной прирост пришелся на порт Усть-Луга, где среднесуточная загрузка увеличилась с 48 тыс. до 95 тыс. тонн и стала максимальной с начала года.

Крупнейший турецкий НПЗ Tupras возобновил закупки российской Urals после его остановки в начале года из-за санкций США. По данным Reuters, завод приобрел три партии объемом по 100 тыс. тонн с отгрузкой из балтийских портов, первая уже направлена потребителю. Для судовладельцев это означает активизацию трафика на маршрутах из Балтики до турецких портов и возвращение спроса на емкости, отмечают в ЦЦИ. По данным центра, также до максимума с начала года выросла загрузка Новороссийска. Показатель увеличился почти вдвое — с 34 тыс. до 75 тыс. тонн в сутки.

В то же время с 7 по 13 апреля наблюдалось снижение экспорта российской нефти на 15,1%, до 347 тыс. тонн в сутки. Алексей Политов объясняет, что в начале апреля фиксировалось падение мировых нефтяных котировок, что привело к резкому снижению цен на российскую нефть Urals и ESPO примерно на $9 за баррель.

Поэтому участники рынка связывают снижение отгрузок нефти с нежеланием ее реализации по низким ценам, добавляет он. Сейчас в ЦЦИ наблюдают рост цен на российские сорта и восстановление отгрузок.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин говорит, что следствием последних санкций США и Великобритании в отношении флота, перевозящего российское сырье, стало расширение дисконта Urals к Brent на $4–5 за баррель в феврале—марте 2025 года в дополнение к $10–11 в четвертом квартале прошлого года. При значительных объемах поставки такого увеличения дисконта достаточно, чтобы активно создавать новые цепочки и, как следствие, снижать дисконт ввиду появления конкурентов в схемах доставки, добавляет он. В ближайшие месяцы господин Бахтин ожидает относительно стабильных экспортных поставок, поскольку, с одной стороны, увеличиваются квоты ОПЕК+, а с другой — спрос вырастет в традиционно высокий по потреблению летний сезон.

По словам аналитика, из-за санкций Евросоюза в отношении Усть-Луги и Новороссийска, введенных в феврале, дисконты в западных портах РФ выросли и держатся пока стабильными. В то же время, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, санкции против портов влияют не на количество отгрузок, а на то, какими танкерами перевозится сырье. Сейчас, когда цена на российскую нефть ниже $60 за баррель, подключаются новые танкеры и продолжат это делать при сохранении цены, добавляет он. Однако если бы цена на российское топливо была выше потолка G7, оно все равно было бы отгружено, но уже теневым флотом, уверен господин Юшков.

Ольга Семеновых