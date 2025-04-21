Цена на нефть Brent опустилась ниже $67 за баррель

Котировки июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились на $1,7%, до $66,9 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже дешевеют на $1,48%, до $63,06 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В конце прошлой недели котировки Brent поднимались до $67 за баррель, прибавив от локального минимума 15%. Улучшению настроений инвесторов способствовали надежды, что США и Китай смогут договориться по тарифам. Однако аналитики ждут возобновления игры на понижение в ближайшее время. Минфин России говорил, что не планирует менять налоговую политику из-за падения цен на нефть.

Подробности — в материале «Ъ» «Brent-менеджмент».