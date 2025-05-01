Зампостпреда Полянский: переговоры с Украиной могут случиться «довольно скоро»

Если Украина приложит усилия для устранения проблем конфликта с Россией, то переговоры Москвы и Киева могут пройти «довольно скоро», заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«Если будут предприняты серьезные и значимые усилия по разрешению проблем, которые привели к этому кризису, я думаю, что это может произойти довольно скоро»,— сказал «РИА Новости» господин Полянский.

Президент РФ Владимир Путин несколько раз говорил о готовности начать прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. В Кремле сообщили, что ожидают от Украины сигнала о готовности возобновить переговоры. Госсекретарь США Марко Рубио призвал Москву и Киев в ближайшее время представить предложения по урегулированию конфликта. Он пригрозил, что в противном случае Штаты откажутся от роли посредника в переговорах.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».