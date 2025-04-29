Рубио: США выйдет из переговоров, если РФ и Украина не достигнут прогресса

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Россия и Украина должны представить конкретные предложения по урегулированию конфликта в ближайшее время, иначе Соединенные Штаты откажутся от роли посредника в переговорах. Его на брифинге процитировала представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Как мы будем действовать дальше, это решение, которое теперь должно принять президент (США Дональд Трамп – “Ъ”). Если не будет прогресса, мы отступим как посредники в этом процессе»,— сказала Тэмми Брюс.

Госпожа Брюс добавила, что США стремятся к «полному, долгосрочному прекращению огня и окончанию конфликта», а не к «трехдневному перемирию, чтобы можно было отпраздновать что-то другое».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о трехдневном прекращении огня к с 8 по 10 мая в честь 80-летия победы в Великой отечественной войне. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал предложение Владимира Путина «началом прямых переговоров».