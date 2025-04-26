Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом он заявил во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Представитель Кремля подчеркнул, что господин Путин ранее неоднократно об этом говорил.

Встреча президента России со Стивом Уиткоффом состоялась вчера, 25 апреля, в Кремле. Спецпосланник покинул Москву с посланием Владимир Путина для президента США Дональда Трампа.

Это была уже четвертая встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал ее конструктивной и полезной. По его словам, прошедшие переговоры сблизили позиции Москвы и Вашингтона.

О позиции США — в материале «Ъ» «Крым — ваш».

Елизавета Шмакова