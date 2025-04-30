Индия закрывает воздушное пространство для пакистанских самолетов

Индия закрывает воздушное пространство для зарегистрированных в Пакистане самолетов, в том числе военных. Ограничения вступили в силу 30 апреля и будут действовать до 23 мая.

О закрытии воздушного пространства для пакистанских самолетов говорится в авиационном уведомлении для летчиков NOTAM, передает India TV. Телеканал уточняет, что власти Индии приняли такое решение на фоне эскалации отношений с Пакистаном.

Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских самолетов 24 апреля. Власти страны также до 2 мая ограничили полеты всех воздушных судов над двумя крупнейшими городами — Исламабад и Лахор.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в Кашмире, который обе страны считают своей территорией. В результате атаки группировки «Кашмирское сопротивление» погибли 26 человек. 29 апреля премьер Индии Нарендра Моди заявил, что у армии страны есть «полная оперативная свобода» в принятии решения об ответе на теракт. Власти Пакистана предупредили о готовящемся ударе со стороны Индии. В ночь на 30 апреля на границе двух стран шла перестрелка.

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