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Вице-мэр Краснодара задержан после обысков

В Краснодаре днем 29 апреля задержан вице-мэр Всеволод Нетреба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в администрации города проходят обыски. Вице-мэра якобы проверяли на причастность к мошенничеству. Официальных комментариев не поступало. Неизвестно, что именно вменяют заместителю главы города.

Всеволод Нетреба с августа 2024 года курирует внутреннюю политику Краснодара на посту вице-мэра.

Вячеслав Рыжков

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