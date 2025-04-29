Вице-мэр Краснодара задержан после обысков

В Краснодаре днем 29 апреля задержан вице-мэр Всеволод Нетреба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в администрации города проходят обыски. Вице-мэра якобы проверяли на причастность к мошенничеству. Официальных комментариев не поступало. Неизвестно, что именно вменяют заместителю главы города.

Всеволод Нетреба с августа 2024 года курирует внутреннюю политику Краснодара на посту вице-мэра.

Вячеслав Рыжков