Вице-мэр Краснодара задержан после обысков
В Краснодаре днем 29 апреля задержан вице-мэр Всеволод Нетреба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее сообщалось, что в администрации города проходят обыски. Вице-мэра якобы проверяли на причастность к мошенничеству. Официальных комментариев не поступало. Неизвестно, что именно вменяют заместителю главы города.
Всеволод Нетреба с августа 2024 года курирует внутреннюю политику Краснодара на посту вице-мэра.