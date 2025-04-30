В отношении задержанного вице-мэра Краснодара возбудили дело о мошенничестве
Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении задержанного накануне, 29 апреля, вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Информация о том, что в администрации Краснодара проходят обыски, появилась в СМИ и соцсетях утром во вторник. Сообщалось, что правоохранители задержали вице-мэра города Всеволода Нетребу. Официальных комментариев до сих пор не поступало.
Всеволод Нетреба родился в Краснодаре. В середине августа 2024 года был согласован на должность замглавы города. Курирует внутреннюю политику.