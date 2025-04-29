У вице-мэра Краснодара проходят обыски

Днем во вторник, 29 апреля, в администрации Краснодара проходят обыски. Первоначально информация об этом появилась в Telegram-каналах. По данным РИА Новости, обыски проходят у вице-мэра города Всеволода Нетребы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В пресс-службе администрации города на запрос «Ъ-Кубань» оперативно не ответили. В городском УМВД и прокуратуре региона заявили, что не имеют отношения к обыскам. В СУ СКР по Краснодарскому краю сказали, что уточняют информацию.

Всеволод Нетреба родился в Краснодаре. У него два высших образования, 12 лет служил в ВС РФ. С 2016 года работал в администрации Прикубанского округа Краснодара. С 2016 по 2020 годы был замглавы и главой администрации Пашковского сельского округа. В середине августа 2024 года был согласован на должность замглавы города. Курирует внутреннюю политику.

Вячеслав Рыжков