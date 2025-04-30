Мосгорсуд подтвердил законность ареста экс-главы «Русагро» Максима Басова

Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова об аресте до 25 мая. Сторона защиты запрашивала изменение меры пресечения на домашний арест. Максим Басов обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Более 20 лет я руковожу российскими компаниями и понимаю, что это такое, поэтому не согласен с обвинением»,— сказал обвиняемый в зале суда (цитата по ТАСС). Он заявил, что не намерен скрываться от следствия, так как все его активы находятся в России.

Адвокат потерпевшей стороны утверждала, что с момента возбуждения уголовного дела обвиняемый не пытался погасить задолженность и ущерб от его действий будет расти. Представитель следствия опроверг отсутствие у Максима Басова активов за границей и заявил, что он может скрыться от уголовного преследования.

Максим Басов проходит фигурантом по делу основателя холдинга Вадима Мошковича, которого арестовали ранее. По версии следствия, Вадим Мошкович обманул партнера во время сделки по покупке холдинга «Солнечные продукты». Ущерб от его действий оценивается более чем в 30 млрд руб. Какую роль в преступлении играл Максим Басов, не сообщается.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аграрий сидит, а ущерб растет».