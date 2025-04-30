Армия Пакистана получила право ликвидировать «неминуемые угрозы»

Вооруженные силы Пакистана получили право превентивно уничтожать цели, представляющие «неминуемую угрозу». Об этом сообщает издание Daily Pakistan со ссылкой на источники, связанные с армией. Такие удары будут наносится при наличии достоверной информации о неминуемой угрозе для безопасности страны.

Если сообщения пакистанских СМИ соответствуют действительности, это означает отход от нынешней позиции Исламабада, заключающейся в том, что военная сила применяется только в ответ на нападение. Это подтвердил министр иностранных дел страны Исхак Дар, выступая 30 апреля в парламенте страны. «Пакистан не ударит первым, но и сдерживать ответ не станет»,— цитирует министра The Dawn.

Новость о возможных превентивных ударах Пакистана пришла вскоре после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что предоставил армии страны «полную оперативную свободу», а министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия нанесет удар по его стране в «ближайшие 24−36 часов».

Обострение отношений между Индией и Пакистаном произошло после теракта 22 апреля. В результате стрельбы в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 26 человек. Индия обвиняет в причастности к теракту Пакистан. Тот, в свою очередь, отрицает это и требует независимого расследования.

Виктор Буй