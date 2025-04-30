АвтоВАЗ запустил продажи Lada Granta в обновленных комплектациях

АвтоВАЗ сообщил, что начал продажу автомобилей Lada Granta в обновленных комплектациях — Club для седанов и лифтбеков и Quest для универсалов. У обеих вариаций есть климатическая установка, которая позволяет автоматически поддерживать в салоне заданную температуру.

В числе других возвращенных опций — охранный комплекс, включающий сигнализацию, иммобилайзер и ключ с пультом дистанционного управления центральным замком. На Lada Granta вернули противотуманные фары, а также добавили функцию задержки выключения головного света. В комплектации Lada Granta вошли задние электростеклоподъемники и круиз-контроль с функцией ограничения скорости.

Стоимость нового оборудования и дополнительных опций в комплектациях Сlub и Quest варьируется от 6,9 тыс. до 69 тыс. руб. в зависимости от исполнения. Машины оснащаются двигателями 1,6 л мощностью 90 и 106 л. с., а также пятиступенчатой МКПП.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов обещал, что концерн продолжит выпуск самой востребованной на рынке модели Lada Granta, пока на нее сохраняется спрос. 19 апреля на конвейер Волжского автозавода встала новая модель — Lada Iskra, уровень локализации которой, по данным АвтоВАЗа, превышает 90%.По итогам месяца компания ожидает снижения продаж Lada приблизительно на треть в годовом выражении.

Подробности — в материале «Ъ» «Lada заискрилась».