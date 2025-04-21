Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

АвтоВАЗ пока не планирует отказываться от производства Lada Granta

АвтоВАЗ продолжит выпуск самой востребованной на рынке модели Lada Granta, пока на нее сохраняется спрос, заявил глава концерна Максим Соколов. В июне 2024 года на ПМЭФ он говорил, что АвтоВАЗ намерен в ближайшие пять лет снять Lada Granta с производства.

Господин Соколов уточнил, что сейчас Lada Granta также достаточно востребована на экспортных рынках, где концерн начинает восстанавливать и наращивать присутствие. В частности, речь идет о Белоруссии, Узбекистане и Казахстане. Глава АвтоВАЗа отметил, что объемы Lada Granta будут сочетаться с объемами производства новой модели Lada Iskra.

«Мы постепенно будем наращивать объемы производства Lada Iskra... И постепенно уходить от производства Lada Granta, может быть, уже оставляя не всю палитру ее модификаций — в лифтбэке, в универсале, в седане, а может быть, какие-то категории сокращать, наращивая в них производство Lada Iskra»,— добавил он (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе на конвейер Волжского автозавода встала новая модель — Lada Iskra. Ее уровень локализации, по данным АвтоВАЗа, превышает 90%. Эксперты полагают, что этот автомобиль может стать самым продаваемым в линейке бренда, однако часть продаж модель может отъесть у Granta и Vesta.

Подробности — в материале «Ъ» «Lada заискрилась».

Новости компаний Все