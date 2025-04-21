АвтоВАЗ пока не планирует отказываться от производства Lada Granta

АвтоВАЗ продолжит выпуск самой востребованной на рынке модели Lada Granta, пока на нее сохраняется спрос, заявил глава концерна Максим Соколов. В июне 2024 года на ПМЭФ он говорил, что АвтоВАЗ намерен в ближайшие пять лет снять Lada Granta с производства.

Господин Соколов уточнил, что сейчас Lada Granta также достаточно востребована на экспортных рынках, где концерн начинает восстанавливать и наращивать присутствие. В частности, речь идет о Белоруссии, Узбекистане и Казахстане. Глава АвтоВАЗа отметил, что объемы Lada Granta будут сочетаться с объемами производства новой модели Lada Iskra.

«Мы постепенно будем наращивать объемы производства Lada Iskra... И постепенно уходить от производства Lada Granta, может быть, уже оставляя не всю палитру ее модификаций — в лифтбэке, в универсале, в седане, а может быть, какие-то категории сокращать, наращивая в них производство Lada Iskra»,— добавил он (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе на конвейер Волжского автозавода встала новая модель — Lada Iskra. Ее уровень локализации, по данным АвтоВАЗа, превышает 90%. Эксперты полагают, что этот автомобиль может стать самым продаваемым в линейке бренда, однако часть продаж модель может отъесть у Granta и Vesta.

Подробности — в материале «Ъ» «Lada заискрилась».