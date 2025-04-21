АвтоВАЗ ожидает снижения продаж Lada в апреле

По итогам апреля продажи автомобилей Lada в России, вероятно, сократятся на треть в годовом выражении, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, на рынке в целом автопроизводитель наблюдает динамичное снижение спроса — почти на 50%.

«В прошлом году в апреле продажи были порядка 45 тыс. автомобилей, а в марте прошлого года — где-то 42 тыс. В этом году мы говорим о том, что дай бог в апреле достигнуть планки в 30 тыс.»,— сказал господин Соколов (цитата по ТАСС).

Он утверждает, что если авторынок «очистить» от АвтоВАЗа, то падение будет еще глубже — под 60% и более. Глава концерна отметил, что это уже «создает определенные трудности» в работе отечественного автопрома. В АвтоВАЗе подтвердили, что предложили возобновить работу программы по субсидированию скидок при покупке в кредит автомобилей семьями.

О том, что Минпромторг планирует вернуть категорию семей с детьми в программу льготного автокредитования, сообщил «Ъ» министр промышленности и торговли Антон Алиханов в кулуарах презентации новой модели АвтоВАЗа — Lada Iskra — на заводе компании в Тольятти. Заработать мера может до конца апреля. Семьи с детьми были исключены из программы льготного автокредитования в 2023 году, тогда в список были добавлены другие категории, которые «наиболее остро нуждались в господдержке».

Подробности — в материале «Ъ» «В автокредиты подсаживают детей».