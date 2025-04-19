Lada заискрилась

На конвейер Волжского автозавода встала новая модель — Lada Iskra, уровень локализации которой, отмечают в АвтоВАЗе, превышает 90%. Эксперты полагают, что этот автомобиль может стать самым продаваемым в линейке бренда, однако, вероятна «каннибализация» — часть продаж модель может отъесть у Granta и Vesta.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль Lada Iskra на выставке Kazan Truck Expo (февраль 2025 года)

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Автомобиль Lada Iskra на выставке Kazan Truck Expo (февраль 2025 года)

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Серийное производство новой модели АвтоВАЗа — Lada Iskra — началось на основной площадке производителя в Тольятти 19 апреля. В перспективе автомобиль станет заменой самой бюджетной в линейке Lada Granta, которая сойдет с конвейера в 2026–2027 годах. Пока, согласно позиционированию компании, модель находится в нише между Granta и Vesta.

Автомобиль класса В выпускается в трех вариантах кузова — седан, универсал, универсал Cross — и оснащается двигателями объемом 1,6 л и мощностью 90 и 106 л. с. Для более мощной версии доступны как 6-ступенчатая механическая коробка передач, так и автоматическая. Уровень локализации модели на момент старта производства, по оценке АвтоВАЗа, превышает 90%.

В самой бюджетной комплектации Iskra будет стоить от 1,2 млн руб., заявил на церемонии запуска производства президент АвтоВАЗа Максим Соколов, уточнив, что продажи начнутся к 20 июля.

Дизайн новинки позиционируется компанией как более молодежный относительно текущей линейки. «Мы считаем, что модель Iskra добавит сторонников, ценителей и любителей марки как раз среди молодого поколения»,— цитировало Максима Соколова «РИА Новости» после презентации автомобиля на ПМЭФ-2024. Тогда топ-менеджер говорил журналистам, что планируемый объем ежегодного производства модели — 70–100 тыс. штук. «Но в 2025 году будем раскачиваться с точки зрения производства»,— отмечал он. В компании уточняют, что потенциальная мощность производства новинки — до 150 тыс. штук.

В АвтоВАЗе подчеркивают, что новая модель создана на современной технологически независимой платформе. Как поясняет один из собеседников «Ъ», речь идет о масштабном реинжиниринге глобальной модульной платформы CMF-B-LS альянса Renault-Nissan, права на которую достались АвтоВАЗу после продажи французской компании бизнеса в России. «В рамках проекта было внедрено более 1 тыс. новых компонентов и деталей, из которых свыше 400 подверглись реинжинирингу»,— поясняют в АвтоВАЗе. Объем инвестиций в новую модель, согласно ранее озвученным заявлениям господина Соколова, составляет около 37 млрд руб.

По мнению гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, новая Lada Iskra однозначно «отъест» часть покупателей у Lada Granta и Lada Vesta.

Общий объем продаж этих трех моделей, считает эксперт, вероятно, будет на 20–25% больше, чем двух. Господин Целиков уверен, что у Iskra есть шанс стать самой продаваемой моделью при правильном ценовом позиционировании. При этом эксперт полагает, что «оставлять Granta на покой не имеет смысла». «Low-cost моделей кроме Lada на российском рынке сейчас нет. Прямые китайские конкуренты отсутствуют»,— считает он.

Наталия Мирошниченко, Тольятти