Госдеп анонсировал разговор госсекретаря Рубио с главами МИД Индии и Пакистана

Госсекретарь США Марко Рубио намерен «сегодня или завтра» связаться с министрами иностранных дел Индии и Пакистана. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс. По ее словам, господин Рубио призвал мировое сообщество поступить так же и выйти на связь со сторонами конфликта.

Госпожа Брюс отметила, что Вашингтон призывает участников эскалаций к поиску «ответственного решения». Трансляция брифинга велась на Youtube-канале ANI News.

Сегодня премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что армии страны дана полная свобода «по принятию решений о способе, целях и времени» ответа страны на теракт в Кашмире. Накануне, 28 апреля, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал вторжение со стороны Индии неизбежным.

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после того, как боевики группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам 22 апреля в Пахалгаме. Погибли 26 человек. Индия посчитала Пакистан причастным к теракту и объявила о наличии доказательств.

Подробности — в материале «Ъ» «Кошмар в Кашмире».