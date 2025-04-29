Проректора НГЛУ отправили под домашний арест

Проректора по науке и стратегическому развитию Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Анну Чанчину отправили под домашний арест. 28 апреля ее задержали на рабочем месте по делу бывшего ректора о превышении полномочий.

«Суд отправил Анну Чанчину под домашний арест по 26 июня включительно»,— сообщила прокуратура Нижегородской области «РИА Новости».

По версии следствия, в 2024 году Анна Чанчина составила служебные записки, на основе которых в приказы о премиях вносились сведения о начислении дополнительных выплат для сотрудников НГЛУ. Соответствующие приказы подписывал ректор. Как утверждают следователи, Анна Чанчина забирала у подчиненных часть денег.

27 февраля в Москве задержали бывшего ректора НГЛУ Жанну Никонову. Следствие считает, что приказы о начислении премий подписывала она. Экс-ректора арестовали, а 25 апреля продлили срок нахождения в СИЗО до 26 мая. Под стражей по делу о превышении полномочий также находится директор Института непрерывного образования НГЛУ Юлия Чичерина.

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