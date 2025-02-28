Экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову арестовали на два месяца

Бывшему ректору нижегородского лингвистического госуниверситета имени Н. А. Добролюбова (НГЛУ) Жанне Никоновой, обвиненной в незаконном получении денег, избрали меру пресечения. Как сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала Московского райсуда Нижнего Новгорода, ее отправили в СИЗО до 26 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова на судебном заседании по рассмотрению меры пресечения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова на судебном заседании по рассмотрению меры пресечения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В беседе с журналистами перед заседанием Жанна Никонова сказала, что не признает вины.

Следствие считает, что находясь на свободе госпожа Никонова может оказать давление на свидетелей, вынудить их изменить наказание. Представитель СКР отметила, что обвиняемая уже предпринимала такие попытки. Кроме того, у нее нет возможности, находясь под домашним арестом, проживать одной. Она будет проживать с семьей дочери, а значит сможет воспользоваться их сотовыми телефонами, чтобы повлиять на свидетелей.

Защита считает, что достаточных доказательств этому следствие не представило. Представитель прокуратуры поддержал ходатайство следователя.

Жанна Никонова также просила оставить ее под домашним арестом. Она настаивала, что не планирует скрываться от следствия и как-то давить на свидетелей. Также она отметила, что имеет два заболевания, которые не позволяют находиться в заключении. В противном случае у нее может серьезно ухудшиться здоровье.

Адвокат намерен обжаловать решение об аресте.

Как писал «Ъ-Приволжье», 27 февраля Жанну Никонову задержали в Москве. Вместе с директором Института непрерывного образования НГЛУ Юлией Чичериной их обвиняют в превышении должностных полномочий по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Как полагает следствие, в 2023/24 годах из-за необоснованных служебных записок, составленных директором ИНО НГЛУ, ректор премировала сотрудников вуза. Часть премий затем обвиняемые присваивали, общую сумму ущерба оценивают в 1 млн руб.

Андрей Репин