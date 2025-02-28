Директора Института непрерывного образования НГЛУ Юлию Чичерину арестовали
Московский райсуд Нижнего Новгорода 28 февраля 2025 года избрал меру пресечения директору Института непрерывного образования нижегородского лингвистического госуниверситета имени Н. А. Добролюбова (НГЛУ) Юлии Чичериной. В региональном СУ СК сообщили, что ее заключили под стражу.
Директор института непрерывного образования НГЛУ Юлия Чичерина перед судебным заседанием
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Приволжье», 27 февраля Юлию Чичерину задержали на рабочем месте. Ее и бывшего ректора вуза Жанну Никонову обвиняют в превышении должностных полномочий по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Как полагает следствие, в 2023/24 годах они получили 1 млн руб., забирая себе часть премий, которые незаконно выписали сотрудникам НГЛУ.
Жанну Никонову сегодня суд отправил в СИЗО на два месяца.