Премиум-арест

В Нижнем Новгороде на два месяца арестована бывший ректор Нижегородского государственного лингвистического университета Жанна Никонова. Ее обвиняют в том, что вместе с коллегой Юлией Чичериной они забирали себе часть премий, выписанных сотрудникам университета. По данным следствия, всего фигурантки уголовного дела присвоили и потратили на свои нужды более 1 млн руб. Жанна Никонова в суде заявила, что не согласна с обвинениями. Ее защита просила в качестве меры пресечения избрать домашний арест. Следствие настаивало на заключении под стражу. В СКР считают, что, оставаясь под домашним арестом, экс-ректор может оказать давление на своих бывших подчиненных, проходящих по делу свидетелями. С подробностями из зала суда — Андрей Репин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший ректор НГЛУ им. Добролюбова Жанна Никонова в заде суда при избрании меры пресечения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший ректор НГЛУ им. Добролюбова Жанна Никонова в заде суда при избрании меры пресечения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Московский районный суд 28 февраля на два месяца арестовал бывшего ректора Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Жанну Никонову. Она возглавляла нижегородский вуз до осени 2024 года. После этого она работала директором института иностранных языков и социальных инноваций Московской международной академии. Задержали госпожу Никонову утром 27 февраля в Москве. Ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, Жанна Никонова, работая в ННГУ в 2023/24 году, подписывала документы о начислении премий сотрудникам на основании документов, подготовленных директором Института непрерывного образования (ИНО, входит в состав НГЛУ) Юлии Чичериной. После выплаты премий ректор и директор ИНО забирали у сотрудников часть полученных денег. Общий ущерб оценивается боле чем в 1 млн руб. Следствие полагает, что эти средства Жанна Никонова и Юлия Чичерина использовали на свои нужды. Поводом для возбуждения уголовного дела стали данные, полученные во время прошедшей в НГЛУ прокурорской проверки, и материалы, предоставленные региональным управлением ФСБ. Сейчас следователи устанавливают другие эпизоды преступной деятельности фигуранток.

Жанна Никонова перед началом судебного заседания сообщила журналистам, что не признает вины в преступлениях, которые ей инкриминируют. От дальнейших комментариев она отказалась, заявив, что во всем должны разобраться следствие и суд.

Следствие в ходе заседания подало ходатайство об аресте госпожи Никоновой. Представитель СКР Наталья Кузнецова сообщила суду, что, находясь под домашним арестом, Жанна Никонова может оказать давление на сотрудников НГЛУ, у которых она забирала часть премий, и которые проходят по делу свидетелями. По данным следствия, обвиняемая уже предпринимала такие попытки, вынуждая свидетелей изменить или вообще не давать показаний. Также представитель СКР отметила, что у Жанны Никоновой нет возможности проживать одной. Находясь под домашним арестом, она будет жить с дочерью и сможет воспользоваться ее сотовым телефоном, чтобы связаться со свидетелями.

Защита экс-ректора настаивала на домашнем аресте. По словам адвокатов, Жанна Никонова давно работает в Нижегородской области в сфере образования, пользуется авторитетом у коллег. Она имеет благодарственные письма президента РФ и ведомственные награды за вклад в развитие образование. Кроме того, у Жанны Викторовны есть несколько заболеваний, которые могут прогрессировать, если она окажется в СИЗО без надлежащих условий.

По мнению адвокатов, заявления следствия о попытках госпожи Никоновой повлиять на свидетелей являются догадками. Доказательств, подтверждающих это, к делу не приложено.

Представитель СКР заявила, что дом в поселке Культура, которым владеют Жанна Никонова и ее дочь, и куда бывшего ректора предлагается поместить под домашний арест, не подходит для нормального проживания. В нем не сделан ремонт и нет необходимой для и жизни мебели и техники. Подсудимая и ее дочь Яна Фетисова опровергли это. По их словам, третий этаж дома полностью пригоден для жилья и оборудован всем необходимым. Госпожа Фетисова также заявила, что ее личного дохода 100-200 тыс. руб. хватит на то, чтобы содержать мать под домашним арестом в нормальных условиях. Также она пообещала следить за тем, чтобы Жанна Никонова не пользовалась мобильной связью.

Представитель прокуратуры поддержала ходатайство следствия о заключении экс-ректора под стражу. Суд по итогам рассмотрения дела вынес соответствующе решение. Защита Жанны Никоновой планирует обжаловать это решение в установленный законом срок.

Юлия Чичерина 28 февраля по решению суда также арестована на два месяца.

Как писал «Ъ-Приволжье», это уже второй случай с начала 2025 года, когда под арестом оказывается ректор нижегородского вуза. В январе силовики задержали и арестовали действующего ректора Нижегородского агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова. Тогда же ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Несколько дней назад на него завели второе уголовное. На этот раз ректора обвиняют в организации незаконной миграции.