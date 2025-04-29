Эксперты посчитали потенциальный ущерб экономике Испании от блэкаута

Масштабное отключение электричества в Испании 28 апреля нанесло значительный удар по экономике страны. По мнению экспертов, возможные потери могут достигать от €1 млрд до €4,5 млрд. Их слова приводит телерадиокомпания RTVE.

Ущерб экономике варьируется в зависимости от степени влияния блэкаута на разные отрасли, пояснил профессор экономики Университета Гранады Франсиско Родригес. По его словам, показатель может составить до 0,3% годового ВВП страны.

«Если бы парализация длилась весь день, потери составили бы около €4,5 млрд. Однако с восстановлением электроснабжения во второй половине дня многие предприятия смогли частично вернуться к работе»,— рассказал господин Родригес.

По мнению профессора частного университета и бизнес-школы ESADE Педро Аснара, реальные потери составляют около 20—25% дневного ВВП республики, или от €1,1 млрд до €2,25 млрд. Свою оценку сделала и Испанская конфедерация организаций предпринимателей (CEOE), представив вероятный ущерб в пределах €1,6 млрд (около 0,1% ВВП).

Вчера, 28 апреля, днем без электричества остались большая часть Испании, Португалия, Андорра и несколько регионов Франции. Точные причины блэкаута неизвестны. Ранее версию с кибератаками исключили и власти Португалии, и испанский энергооператор Red Electrica. По данным El Pais, из-за блэкаута погибли как минимум пять человек. В Испании к утру 29 апреля возобновили подачу электроэнергии в 99,16% домовладений.

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