Европе не светит

Крупнейший в новейшей истории блэкаут оставил без электроэнергии города Испании, Португалии и Франции. Точные причины аварии пока устанавливаются, одно из предположений — влияние на сети аномальных погодных условий. По мнению аналитиков, версия может подтвердиться, что говорит о неготовности европейской энергосистемы к климатическим изменениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за отключения электричества зрители не смогли посмотреть матчи теннисного турнира Mutua Madrid Open

Фото: Manu Fernandez / AP Из-за отключения электричества зрители не смогли посмотреть матчи теннисного турнира Mutua Madrid Open

Фото: Manu Fernandez / AP

На Пиренейском полуострове произошел один из самых масштабных блэкаутов в истории современной Европы. Отключения электроэнергии вплоть до нескольких часов были зафиксированы в Испании, Португалии, а также на юге Франции, сообщил испанский оператор электросетей Red Electrica. В результате была нарушена работа авиасообщения и общественного транспорта: движение поездов приостановили по всей Испании, а на улицах городов из-за выключенных светофоров образовались многокилометровые пробки. Местами была отключена мобильная связь, передавало Agence France-Presse. Потеря мощности в энергосистемах Испании и Португалии, по информации Financial Times, составила более 10 ГВт, при этом работа всех атомных электростанций была остановлена, основную выработку электроэнергии обеспечили возобновляемые источники (ВИЭ).

Причины блэкаута пока не установлены. По версии Red Electrica, отключение электроэнергии было вызвано перепадом мощности в сетях. Португальский оператор электросетей REN, как передает Reuters, полагает, что авария связана с экстремальными колебаниями температуры в Испании. Bloomberg со ссылкой на компанию сообщает, что атмосферное явление может продлиться еще неделю.

Испанская компания по мониторингу электросетей E-Redes, чей комментарий также приводит Reuters, заявила, что работает над восстановлением энергоснабжения, добавив, что отключение было вызвано «проблемой в европейской системе энергоснабжения».

Изначально ряд европейских чиновников заявляли о возможной кибератаке, но впоследствии опровергли эту версию. МВД Испании объявило в связи с ситуацией чрезвычайное положение.

В Португалии проживает 10,5 млн человек, в Испании — 48,3 млн. Пока неизвестно, какой процент населения пострадал от веерных отключений электроэнергии. Полное восстановление энергоснабжения может занять от шести до десяти часов, сообщает Reuters, но в некоторых районах Испании уже удалось это сделать.

В REN заявили, что блэкаут затронул весь Пиренейский полуостров и часть Франции, уточнив, что отключение произошло в 11:33 утра по местному времени.

На юго-западе Франции, граничащем с Испанией, дома на несколько минут остались без электроэнергии, но электроснабжение было восстановлено, сообщил французский оператор высоковольтных сетей RTE.

В Европе действуют две независимые энергосистемы — Северная синхронная зона (NORDEL; страны Скандинавии) и Западная синхронная зона (UCTE; Центральная и Западная Европа), куда входят страны Пиренейского полуострова. При этом сетевая инфраструктура Испании связана с Францией, Португалией, Андоррой и Марокко, где также были зафиксированы перебои. На низкую пропускную способность линий электропередачи (ЛЭП), связывающих Пиренеи с Францией, за несколько часов до блэкаута указывал заместитель главы Министерства экологического перехода Испании Жоан Гроисар, передавал ТАСС.

58,8 миллиона человек составляет население Испании и Португалии

По данным Red Electrica, средняя цена покупки электроэнергии на 29 апреля составила €6,77 за МВт•ч. За день до этого индекс рынка на сутки вперед сформировался на уровне €24,63 за МВт•ч.

По итогам 2024 года 56,8% выработки электроэнергии в Испании пришлось на долю ВИЭ (с учетом гидрогенерации), следует из данных Red Electrica. Всего было введено в эксплуатацию 7,3 ГВт мощностей солнечных и ветроэлектростанций. По данным REN, ВИЭ обеспечили 71% потребления электроэнергии в Португалии в прошлом году.

Игорь Чаусов из «Энерджинет» говорит, что причину блэкаута назвать пока невозможно, но, если версия о влиянии атмосферных явлений на магистральные сети подтвердится, это будет говорить о том, что крупные европейские энергосистемы не подготовлены к таким редким аномальным погодным условиям, которые в силу изменения климата, видимо, будут учащаться.

По его словам, в странах, где, как в Испании и Португалии, много распределенной генерации, особенно солнечной, можно было избежать такого крупного отключения.

«Для этого нужно перестроить систему так, чтобы локальная генерация могла перейти в режим источников напряжения и система могла работать как группа связанных небольших достаточно самостоятельных кластеров генерации, сетей и потребителей»,— указывает аналитик.

Евгения Франке из «Эйлер Аналитические Технологии» отмечает, что энергосистемы Испании и Португалии синхронизованы, поэтому любые нарушения в Испании мгновенно ощущаются в Португалии. При этом трансграничное соединение Испания—Франция, по ее словам, характеризуется достаточно низкой пропускной мощностью (максимально 3,8 ГВт) в сравнении с энергосистемой Иберии с пиковой нагрузкой в объеме около 40 ГВт.

Анна Тыбинь