El Pais: не менее пяти человек погибли из-за блэкаута в Испании

В Испании в результате масштабного отключения электричества 28 апреля погибли как минимум пять человек, пишет El Pais. Причиной смерти трех человек могла стать неисправность электрогенератора.

В городе Оренсе Гражданская гвардия расследует гибель супружеской пары и их сына. Их тела найдены сегодня утром, 29 апреля. В качестве возможной причины смерти криминалисты называют отравление угарным газом из-за неисправности генератора. El Pais отмечает, что во время блэкаута пожарные спасли девять человек, которые отравились угарным газом.

В Валенсии после отключения света умерла 46-летняя женщина, которая была подключена к кислородному аппарату. Полицейские до приезда врачей пытались провести ей сердечно-легочную реанимацию. Медики констатировали смерть.

Еще одна женщина погибла в городе Карабанчель, в ее доме после отключения света произошел пожар. Полиция предполагает, что возгорание началось из-за свечи.

Днем 28 апреля без электричества остались большая часть Испании, Португалия, Андорра и несколько регионов Франции. Точные причины блэкаута неизвестны. В Испании к утру 29 апреля возобновили подачу электроэнергии в 99,16% домовладений.

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