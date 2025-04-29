Уолц: США нанесли более 800 ударов по йеменским хуситам

США намерены продолжать атаковать йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах», заявил помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц. По его словам, общее количество ударов со стороны США уже превысило 800.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Они (атаки.— "Ъ") будут продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлена свобода судоходства и не прекратятся нападения на американские суда и военнослужащих»,— написал господин Уолц в статье для National Interest.

С 15 марта США наносят удары по объектам в Йемене, связанным с движением «Ансар Аллах», для подавления сил хуситов. Президент США Дональд Трамп заявил, что это необходимо для безопасности судоходства в Красном море.

Вчера, 28 апреля, подконтрольный йеменским хуситам телеканал Al Masirah сообщал, что как минимум восемь человек погибли в результате авиаудара США по столице Йемена Сане. Затем хуситы заявили о нанесении серии ударов по американской авианосной группе, в том числе по авианосцу Harry Truman, назвав атаку ответом на удары США по Йемену.

О конфликте США и хуситов — в материале «Ъ» «Йемен готовят к "освободительной битве"».