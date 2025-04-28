Хуситы вновь заявили об ударе по авианосцу Harry Truman

Представитель движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) Яхья Сариа заявил о нанесении серии ударов по американской авианосной группе, в том числе по авианосцу Harry Truman. По его словам, атака стала ответом на удары США по Йемену.

«В ответ на агрессию и убийства мирных жителей вооруженные силы атаковали американский авианосец Harry Truman и сопровождавшие его корабли, вступив с ними в бой в рамках совместной операции военно-морских сил, военно-воздушных сил и ракетных войск»,— сказал Яхья Сариа телеканалу «Аль-Масира».

В ночь на сегодня, 28 апреля, хуситы заявили, что как минимум восемь человек погибли в результате авиаудара США по Йемену. 26 апреля движение также сообщило, что в результате американского удара пострадали три российских моряка. Об ударе по авианосцу Harry Truman хуситы в предыдущий раз заявляли 22 апреля.