Восемь человек погибли при атаке США на Йемен

Как минимум восемь человек погибли в результате авиаудара США по столице Йемена Сане. Об этом сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменским хуситам (движению «Ансар Алла»).

Ранее йеменские хуситы заявили об ударах по авианосцам США Harry Truman и Carl Vinson, а также по кораблям, сопровождающим их в Красном и Аравийском морях. Удары нанесли с помощью беспилотников и крылатых ракет.

С середины марта США наносят удары по объектам в Йемене, связанным с «Ансар Аллах», для подавления сил хуситов. Президент США Дональд Трамп заявил, что это необходимо для безопасности судоходства в Красном море.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Йемен готовят к "освободительной битве"».