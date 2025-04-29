К российско-китайскому проекту лунной станции присоединились 13 стран

Инициатива России и Китая по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС) активно реализуется, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. По его словам, к проекту присоединились 13 стран, в том числе из БРИКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Баканов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Баканов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Баканов поднял эту тему на встрече глав космических агентств стран БРИКС, передает ТАСС. Он перечислил страны, с которыми ведется сотрудничеств по проекту: Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Джибути, Египет, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таиланд, Эфиопия, Южно-Африканская Республика.

В июне 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о сотрудничестве в создании МНЛС. Соглашение было заключено Москвой и Пекином в ноябре 2022 года. Оно вводит базу для сотрудничества при создании и эксплуатации станции для исследования и использования Луны в мирных целях.

«Роскосмос» говорил, что Россия совместно с Китаем собирается отправить на лунную станцию ядерную энергетическую установку, ведется ее разработка. Предполагается, что сначала установку испытают на Земле, а ее отправка на Луну планируется после 2036 года. Кроме того, предварительные планы по станции включают в себя строительство атомной электростанции на поверхности Луны.