Китай подтвердил планы создания АЭС на Луне

Предварительные планы Международной лунной исследовательской станции (ILRS) под руководством Китая и России включают в себя строительство атомной электростанции на поверхности Луны. Об этом сообщило в среду, 29 апреля, агентство Reuters со ссылкой на главного инженера китайской космической миссии «Чанъэ-8» Пэй Чжаоюя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно задумкам Пекина, лунная миссия «Чанъэ-8», запуск которой запланирован на 2028 год с использованием ракеты-носителя Long March 5, должна заложить основу для строительства на Южном полюсе спутника Земли обитаемой базы. Миссия делится на два этапа. На первом планируется запустить посадочный модуль, луноход и робот для исследования ресурсов и рельефа Луны, а к 2030 году Китай высадит на Луну двух астронавтов на космических кораблях «Мэнчжоу» и «Ланьюэ». Кроме строительства АЭС лунные планы Пекина и Москвы включают строительство больших солнечных батарей, за счет которых будет обеспечиваться энергоснабжение базы.

В будущем КНР планирует привлечь к участию в проекте Международной научной лунной станции 50 стран, 500 международных научно-исследовательских институтов и около 5 тыс. зарубежных исследователей.

Свои планы по освоению Луны есть и у США. Так, согласно программе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Artemis, к 2025 году на Луну вернутся американские астронавты, а в долгосрочной перспективе Штаты нацелены создать там постоянную базу.

Лариса Орлова