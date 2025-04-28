«Царь границ» Трампа рассказал о 139 тыс. депортированных мигрантов с января

С момента вступления в должность президента США Дональда Трампа в январе из страны депортировали 139 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом сообщил главный уполномоченный по иммиграционному и таможенному надзору в Белом доме Томас Хоман. Он исключил, что нынешняя администрация США проигрывает предыдущей по числу депортаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ariana Cubillos / AP Фото: Ariana Cubillos / AP

«Доволен ли я цифрой? Цифры хорошие, особенно если посмотреть на цифры ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США.— "Ъ")»,— рассказал господин Хоман в ходе брифинга. Он также отметил снижение числа иностранцев, нелегально пересекающих границу США. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

С начала второго президентского срока господина Трампа администрация перестала публиковать статистику по числу депортированных. При этом, согласно последним подсчетам Министерства внутренней безопасности США, с начала года из страны выслали 117 тыс. человек. В начале апреля газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников писала, что финальным результатом США за 2025 год должен стать 1 млн высланных мигрантов.

О миграционной политике США — в материале «Ъ» «Трамп-разъединитель».