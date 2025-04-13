WP: Трамп планирует депортировать 1 млн мигрантов из США за год

Президент США Дональд Трамп намерен депортировать из страны 1 млн мигрантов за 2025 год. Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на четыре нынешних и бывших федеральных чиновника.

Эта цифра может превзойти предыдущий рекорд в 400 тыс. депортированных за год при президентстве Барака Обамы, считают собеседники WP. При этом, согласно приведенной WP аналитике, цель господина Трампа выглядит нереалистично из-за финансирования и уровня кадрового обеспечения. Также перед высылкой из страны большинство мигрантов имеют право на судебное слушание.

По словам источников WP, разработкой стратегии занимается замглавы аппарата Белого дома по политическим вопросам Стивен Миллер вместе с чиновниками из Министерства внутренней безопасности и другими федеральными ведомствами. Как один из вариантов рассматривается депортация некоторых из 1,4 млн мигрантов, которые уже должны быть высланы, но их отказываются принимать на родине.

Два чиновника рассказали изданию, что американская администрация ведет переговоры с 30 странами о депортации туда мигрантов, не являющихся их гражданами. Речь идет о тысячах приезжих.

WP уточняет, что с начала президентского срока господина Трампа администрация перестала публиковать статистику по числу депортированных. Вместе с тем приведены подсчеты Министерства внутренней безопасности, согласно которым с начала года из страны выслали 117 тыс. человек.

О миграционной политике главы Белого дома — в материале «Ъ» «Трамп-разъединитель».