Потребители демонстрируют стабильность

На фоне зафиксированного в апреле всплеска инфляционных ожиданий населения (см. “Ъ” от 18 апреля) его потребительские настроения стабилизировались на уровне предыдущего месяца, сообщил Банк России.

Эта стабилизация наблюдается на фоне улучшения индекса ожиданий (плюс 0,7 пункта месяц к месяцу, но минус 3,9 пункта год к году) при ухудшении индекса текущего положения дел (минус 1,1 и минус 3,3 пункта соответственно). В частности, повысились ожидания изменения личного материального положения и экономических условий в стране в ближайший год, но при этом несколько ухудшились оценки перспектив развития страны на пять лет вперед. В части текущей ситуации снизились оценки изменения личного материального положения за последний год и выросли оценки благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок.

Склонность респондентов к сбережению в апреле, по данным опросов, почти не изменилась. Доля предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогих товаров, составила 50,9%, оставаясь ниже среднего значения с начала 2016 года (54%). Респонденты в апреле чаще сообщали о том, что сбережения сейчас лучше хранить на счете в банке — доля таких ответов составила 48% (плюс 2 процентных пункта за месяц и плюс 4 пункта за год). Доля респондентов, предпочитающих хранить наличные, уменьшилась до 26% (минус 3 п. п. и минус 1 п. п. соответственно). Доля тех, кто предпочитает тратить, составила 30% (минус 0,2 п. п. и плюс 0,8 п. п.).

По опубликованным в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) Росстата данным о зарплатах за февраль, в среднем в реальном выражении они выросли на 3,9% год к году против роста на 7,9% в январе (январь—февраль — 5,8% против 10% за такой же период 2024 года). Аналитики Telegram-канала MMI отмечают, что главная причина замедления роста зарплат в первом квартале этого года — перенос выплат годовых бонусов на декабрь для экономии на повышенном с 2025 года НДФЛ.

В феврале снижение реальных зарплат наблюдалось в самых высокооплачиваемых отраслях — в нефтяной (минус 0,5% год к году), в финансах (минус 3,7%) и IT (минус 6,2%). «Это история с бонусом. Ее влияние будет заметно и в марте. Устойчивую траекторию роста зарплат мы сможем понять, по-видимому, только во втором квартале 2025 года»,— фиксируют аналитики, полагая, что реальные зарплаты в этом году продолжат расти на 4–6% в годовом выражении, оказывая проинфляционное влияние. Напомним, Минэкономики в 2025 году ожидает роста реальных зарплат на 6,8% и инфляции на 7,6% (см. “Ъ” от 21 апреля).

Артем Чугунов