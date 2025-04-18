Инфляционные ожидания внезапно устремились вверх

По предварительным данным отчета Банка России об инфляционных ожиданиях населения на год вперед, в апреле по сравнению с мартом их медианное значение прибавило 0,2 процентного пункта (п. п.), составив 13,1%. При этом оценки наблюдаемой населением инфляции снизились — на 0,6 п. п., до 15,9% (см. график).

У граждан со сбережениями (их доля составила 58% от числа опрошенных против 57% в апреле 2024 года) ожидаемая инфляция выросла заметно сильнее — на 1,4 п. п. за месяц, до 12,4%. У населения без сбережений (38% против прошлогодних 40%) — снизилась на 1,2 п. п., до 13,9%. Текущая же, то есть наблюдаемая, инфляция у первой группы респондентов составила 14,2% (плюс 0,6 п. п.), у второй — 17,4% (минус 1,4 п. п.).

Егор Сусин из Газпромбанка считает происшедшие структурные сдвиги в оценках инфляции неожиданными. Он отмечает, что резкий рост инфляционных ожиданий в группе респондентов со сбережениями — явление редкое. «Вероятно, он связан с опасениями падения цен на нефть и ослабления рубля на фоне роста неопределенности в мировой экономике,— говорит эксперт.— Динамика в целом достаточно странная, но вполне может отражать существенно выросшую неопределенность, так как опрос проводился на самом пике тарифной паники со 2 по 11 апреля. Учитывая, что это только оперативная справка,— оценить причины сложно».

Экономист Дмитрий Полевой также полагает, что всплеск инфляционных ожиданий может объясняться эмоциональным фоном после объявления президентом США Дональдом Трампом повышенных тарифов, последовавшей негативной реакции глобальных рынков и комментариев российского ЦБ об учете рискового сценария развития событий (см. “Ъ” от 9 апреля). «Тогда же с новой силой аналитики начали прогнозировать неизбежный коллапс рубля»,— добавляет эксперт, поясняя, что на неделе с 1 по 7 апреля был резкий рост инфляции, в том числе из-за транспорта, гостиниц и отпускных трат — что затрагивает больше людей со сбережениями. По его словам, если это так, то рост инфляционных ожиданий большой проблемы не несет, они остаются на минимуме с сентября. «На решение ЦБ по ставке в апреле они вряд ли повлияют, учитывая, что остальные цифры были неплохими. Но ЦБ будет осторожным, чрезмерной мягкости (более нейтрального сигнала) от него пока мы вряд ли увидим»,— заключает Дмитрий Полевой.

Отметим, что инфляция в марте и начале апреля сильно замедлялась, а частное потребление, по данным «Сбериндекса», в марте даже сжалось (см. “Ъ” от 17 апреля) — что подтверждает вероятность временного характера скачка инфляционных ожиданий.

Артем Чугунов