Число погибших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи возросло до 70 человек

Власти Ирана уточнили число жертв в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана. По последним данным, погибли как минимум 70 человек. Их слова приводит агентство Associated Press (AP). Министр внутренних дел Ирана Искандар Момени сообщил, что пожар, возникший на месте инцидента, удалось потушить.

В день взрыва в порт поступил груз с химическим компонентом, необходимым для производства топлива для баллистических ракет, пишет AP. Власти Ирана эту информацию отрицают. Уточняется, что из-за взрыва разрушены два рядом стоящих здания, а также повреждены другие контейнеры с грузом.

Взрыв в крупнейшем контейнерном порту Ирана Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Пострадали более 1 тыс. человек. Причины взрыва выясняются. Согласно информации агентства Mehr, сегодня, 28 апреля, порт работает в штатном режиме.

О происшествии — в материале «Ъ» «Иранский порт разрушен грузом».