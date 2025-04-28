МВД Ирана назвало причиной взрыва в порту халатность

Комиссия по расследованию взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи продолжает выяснять обстоятельства инцидента, сообщил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени. По его словам, причиной стала халатность, в том числе нарушение правил безопасности и неосторожность. Виновные задержаны, добавил министр.

«Была образована комиссия для проведения расследования, виновные задержаны, они объяснили некоторые вопросы касательно взрыва, расследование продолжается. Я уже вчера объяснял, каким образом произошла эта трагедия. Имела место халатность, в частности нарушение правил безопасности и неосторожность»,— сказал Искандар Момени журналистам, его слова приводит Tasnim.

Взрыв в крупнейшем контейнерном порту Ирана Шахид-Раджаи произошел 26 апреля. Число погибших, по последним данным, возросло до 46, более 1 тыс. человек пострадали. СМИ писали, что взорвались химикаты из-за неправильного хранения. Иранские власти отвергли версию о вмешательстве извне. Mehr сообщало, что сегодня, 28 апреля, порт функционирует в обычном режиме.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иранский порт разрушен грузом».

Лусине Баласян