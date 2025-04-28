Песков: Россия и США обмениваются информацией, в том числе о перемирии

Россия и США обмениваются информацией по соответствующим каналам, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, проинформировала ли Москва Вашингтон о перемирии с Украиной с 8 по 11 мая.

«Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства»,— объяснил Дмитрий Песков объявленное Владимиром Путиным перемирие.

28 апреля Владимир Путин сообщил, что российская армия прекратит боевые действия в дни 80-летия Победы: с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 мск с 10 на 11 мая. В его заявлении говорилось, что Россия рассчитывает на аналогичные действия со стороны Украины. МИД Украины в ответ заявил, что поддерживает долгосрочное прекращение огня — как минимум на 30 дней. Как сообщил Белый дом, президент США Дональд Трамп настаивает на постоянном, а не временном прекращении огня.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Дональд Трамп уже все решил».

Лусине Баласян