Трамп настаивает на постоянном, а не временном прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп призывает Украину и Россию сесть за стол переговоров, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, американский президент разочарован лидерами обеих стран, но все еще оптимистично настроен по поводу урегулирования российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Как я понимаю, Владимир Путин этим утром предложил перемирие. Президент (Трамп.— ''Ъ'') ясно дал понять, что хочет видеть постоянное прекращение огня»,— сказала Кэролайн Левитт на брифинге (цитата по AFP).

Владимир Путин объявил, что российская армия прекратит боевые действия в дни 80-летия Победы: с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 мск с 10 на 11 мая. В его заявлении говорилось, что Россия рассчитывает на аналогичные действия со стороны Украины. Если перемирие будет нарушено, российская армия даст «адекватный и эффективный ответ», заверил президент. МИД Украины в ответ заявил, что поддерживает долгосрочное прекращение огня — как минимум на 30 дней.

Лусине Баласян