Загрузка отелей Анапы достигла 50% на фоне экологической ЧС

По состоянию на 28 апреля загрузка отелей Анапы составляет порядка 50%. Сейчас в городе работают 140 объектов размещения на 15,5 тыс. койко-мест, сообщили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе мэрии.

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В новогодние праздники на курорте отдохнули примерно 50 тыс. гостей. За первый квартал года Анапу посетили около 100 тыс. туристов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района не соответствуют санитарным нормам. По словам вице-премьера РФ Виталия Савельева, туристический сезон в остальных районах края планируют открыть в обычном режиме.

В связи с экологической ЧС в Краснодарском крае предложили временно отменить туристический налог в Анапе и Темрюкском районе. С инициативой выступил Российский союз туриндустрии (РСТ). Власти региона примут решение об отмене платежа в мае.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что турпоток в Анапе снизился с начала года на 4% до 117 тыс. человек. Уровень бронирования на курорте сократился примерно на 40%.

Загрязнение побережья Кубани нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря 2024 года. Выброс мазута на прибрежную полосу зафиксировали на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Саркис Айвазян