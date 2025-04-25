Власти Кубани в мае примут решение об отмене турналога в Анапе

На прошедшем во Владивостоке заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Туризм» замгубернатора Краснодарского края Александр Руппель сообщил о планах к середине мая принять решение об отмене туристического налога в районах региона, пострадавших от разлива мазута. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Ранее с аналогичной инициативой к главе региона Вениамину Кондратьеву обратилась сама ассоциация. В письме, подписанном президентом РСТ Ильей Уманским, содержится просьба освободить курортные территории от уплаты налога как минимум до конца 2025 года.

Александр Руппель сообщил также, что краевая администрация прорабатывает возможность предоставить льготные займы отелям Анапы для пополнения оборотных средств.

Вячеслав Рыжков